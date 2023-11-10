На дороги Харківщини нанесли “протимінну” розмітку (фото)

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини повідомила, що на окремих трасах регіону розмітка попереджає водіїв про небезпеку виїжджати на заміновані узбіччя.

“Аби зробити дорогу безпечнішою, на Харківщині проведено роботи з відновлення горизонтальної дорожньої розмітки. І в першу чергу це було зроблено на трасі Н26 Чугуїв – Мілове, де крім загальної аварійної небезпеки існує ще й вибухово-мінна, адже не всі узбіччя на деокупованих територіях та тих, де йшли бойові дії, вже розміновано, або хоча б оглянуто вибухотехніками. Відтак, будь-який контакт з узбіччям може бути потенційно небезпечним, і уникнути його водіям допомагає саме розмітка”, — повідомила пресслужба СВіРІ у Харківській області.

За даними шляховиків, загалом у регіоні за рік оновили 1648 км розмітки. Також на дорогах продовжуються інші роботи: ямковий ремонт, герметизація швів тощо.