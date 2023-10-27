Саперам Харківщини передали машину для підготовки ґрунту до розмінування

Машину розробили у Харкові, вона пройшла сертифікацію відповідності та на практиці довела свою ефективність, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Особливою перевагою є те, що ця техніка проста у використанні, обслуговуванні та ремонті. За кошти обласного бюджету ми придбали два такі екземпляри вартістю 5,6 мільйона гривень кожний. Для порівняння: ціна аналогіччних закордонних механізмів стартує від 500 тисяч євро. Машина нашого виробництва не поступається закордонним аналогам ані за ефективністю, ані за швидкістю, ані за якістю проходження ділянок, де відбувається розмінування», – розповів Олег Синєгубов.

Машина пройшла випробування у бойових умовах і з моменту початку використання вже підірвала понад 300 протипіхотних мін різного зразка, розповів директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

«Завдяки тому, що ремонт цієї техніки є доступним, бо вона створена на потужностях, розташованих в області, ми маємо можливість швидко та якісно відновлювати її і повертати в роботу. При ушкодженнях середньої тяжкості ремонт триває від 3 годин до однієї доби. У випадку, якщо машина зазнає значних пошкоджень або її повністю розірве, відновити її можна впродовж трьох діб, оскільки всі її деталі легко замінні, на противагу закордонним аналогам, які іноді доводиться ремонтувати впродовж кількох місяців або півроку», – зазначив Іван Сокол.

На сьогодні в регіоні задіяно 8 одиниць спеціалізованої техніки для виявлення та знешкодження снарядів і мін. Саме цей екземпляр стане 9-м, а за кілька тижнів до роботи підключать і 10-у машину для підготовки ґрунту до розмінування. Обидві – вітчизняного виробництва.

«Наша головна мета – вберегти життя саперів і якнайшвидше зачистити територію області від вибухонебезпечних предметів. Від початку повномасштабного вторгнення обстежено майже 8 тисяч га території регіону, із них за допомогою спецтехніки – понад 88 га та було знешкоджено понад 126 тисяч ВПН. Робота у цьому напрямку триває щодня. Дякую всім, хто долучився до створення цієї машини: інженерам-розробникам, науковцям, практичним піротехнікам», – сказав Олег Синєгубов.