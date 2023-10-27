Саперам Харьковщины передали машину для подготовки почвы к разминированию

Машину разработали в Харькове, она прошла сертификацию соответствия и на практике доказала свою эффективность, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Особое преимущество в том, что эта техника проста в использовании, обслуживании и ремонте. За средства областного бюджета мы приобрели два таких экземпляра стоимостью 5,6 миллиона гривен каждый. Для сравнения, цена аналогичных зарубежных механизмов стартует от 500 тысяч евро. Машина нашего производства не уступает зарубежным аналогам ни по эффективности, ни по скорости, ни по качеству прохождения участков, где происходит разминирование», – рассказал Олег Синегубов.

Машина прошла испытания в боевых условиях и с момента начала использования уже взорвала более 300 противопехотных мин разного образца, рассказал директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«Благодаря тому, что ремонт этой техники доступен, потому что она создана на мощностях, расположенных в области, мы имеем возможность быстро и качественно восстанавливать ее и возвращать в работу. При повреждениях средней тяжести ремонт длится от 3 часов до одних суток. В случае, если машина испытывает значительные повреждения или ее полностью разорвет, восстановить ее можно в течение трех суток, поскольку все ее детали легко заменимы, в противоположность зарубежным аналогам, которые иногда приходится ремонтировать в течение нескольких месяцев или полугода», – отметил Иван Сокол.

На сегодня в регионе задействовано 8 единиц специализированной техники для обнаружения и обезвреживания снарядов и мин. Именно этот экземпляр станет 9-м, а через несколько недель к работе подключат и 10-ю машину для подготовки почвы к разминированию. Обе – отечественного производства.

«Наша главная цель – уберечь жизнь саперов и как можно быстрее зачистить территорию области от взрывоопасных предметов. С начала полномасштабного вторжения обследовано почти 8 тысяч га территории региона, из них с помощью спецтехники – более 88 га и было обезврежено более 126 тысяч ВПН. Работа в этом направлении продолжается каждый день. Благодарю всех, кто присоединился к созданию этой машины: инженерам-разработчикам, научным работникам, практическим пиротехникам», – сказал Олег Синегубов.