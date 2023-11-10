На дороги Харьковщины нанесли «противоминную» разметку (фото)

Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковщины сообщила, что на отдельных трассах региона разметка предупреждает водителей об опасности выезжать на заминированные обочины.

«Чтобы сделать дорогу более безопасной, на Харьковщине проведены работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки. И в первую очередь это было сделано на трассе Н 26 Чугуев – Меловое, где, кроме общей аварийной опасности, существует еще и взрыво-минная, ведь не все обочины на деоккупированных территориях и тех, где шли боевые действия, уже разминированы или хотя бы осмотрены взрывотехниками. Следовательно, любой контакт с обочиной может быть потенциально опасным, и избежать его водителям помогает именно разметка», — сообщила пресс-служба СВиРИ в Харьковской области.

По данным дорожников, в целом в регионе за год обновили 1648 км разметки. Также на дорогах продолжаются другие работы: ямочный ремонт, герметизация швов и так далее.

Читайте также: Саперам Харьковщины передали машину для подготовки почвы к разминированию