Харьковчан ждет еще одно «бабье лето»: прогноз погоды на 30 октября
Фото: telegram «Погода від Наталки Діденко»
Синоптики прогнозируют: в понедельник, 30 октября, в Харькове и области будет ясно и тепло. Днем температура поднимется местами до 18 градусов.
Позитивный прогноз опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. В ближайшие дни на Харьковщине будет настоящее «бабье лето» — нехарактерное для конца октября.
В Харькове 30 октября, по данным синоптиков, будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью — 5 — 7° тепла, днем 15 — 17° выше нуля.
По области также без осадков, облачно с прояснениями, ночью — местами туман. Температура воздуха ночью 3 — 8° тепла, днем 13 — 18° выше нуля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бабье лето, погода, прогноз, тепло, Харьковский гидрометцентр;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 20:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики прогнозируют: в понедельник, 30 октября, в Харькове и области будет ясно и тепло. Днем температура поднимется местами до 18 градусов".