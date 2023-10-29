Харьковчан ждет еще одно «бабье лето»: прогноз погоды на 30 октября

Синоптики прогнозируют: в понедельник, 30 октября, в Харькове и области будет ясно и тепло. Днем температура поднимется местами до 18 градусов.

Позитивный прогноз опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. В ближайшие дни на Харьковщине будет настоящее «бабье лето» — нехарактерное для конца октября.

В Харькове 30 октября, по данным синоптиков, будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью — 5 — 7° тепла, днем 15 — 17° выше нуля.

По области также без осадков, облачно с прояснениями, ночью — местами туман. Температура воздуха ночью 3 — 8° тепла, днем 13 — 18° выше нуля.