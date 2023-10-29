На харків’ян чекає ще одне “бабине літо”: прогноз погоди на 30 жовтня

Синоптики прогнозують: у понеділок, 30 жовтня, в Харкові та області буде ясно й тепло. Вдень температура підніметься подекуди до 18 градусів.

Позитивний прогноз опублікував Харківський регіональний центр із гідрометеорології. Найближчими днями на Харківщині буде справжнє “бабине літо” – нехарактерне для кінця жовтня.

У Харкові 30 жовтня, за даними синоптиків, буде хмарно, без опадів. Температура вночі – 5 – 7° тепла, вдень 15 – 17° вище нуля.

По області також без опадів, хмарно із проясненнями, уночі – місцями туман. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 13 – 18° вище за нуль.