140 обривів проводів та сотня пошкоджених дахів: наслідки вітру в Харкові
За підрахунками мерії на 10:00 ранку 29 жовтня, в Харкові через сильний вітер впало 198 дерев і 187 великих гілок.
Дерева падали у всіх районах міста. Уже зараз 95 із них розпиляли (а також – 81 гілку).
Також у місті суттєві за масштабом ушкодження будинків та комунікацій.
“Через негоду сталися 101 випадок пошкодження дахів (на шести роботи вже виконали), 55 випадків обриву дротів АТ “Харківобленерго” та 86 – КП “Міськсвітло” (28 пошкоджень усунені)”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
На місцях працюють співробітники “Харківзеленбуду”, “Харківблагоустрою” та “Харківського ремонтно-будівельного підприємства”.
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Раніше “Харківблагоустрій” підрахував, що у дворах Харкова впало 130 дерев. У ХОВА поінформували, що через обриви проводів внаслідок урагану на Харківщині без світла залишається близько 6500 споживачів у 21 населеному пункті. Також у Харкові троє людей постраждали від падіння дерев, двоє з них – у лікарні.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ветер, крыши, мэрия, провода, ураган, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підрахунками мерії на 10:00 ранку 29 жовтня, в Харкові через сильний вітер впало 198 дерев і 187 великих гілок".