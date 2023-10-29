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140 обривів проводів та сотня пошкоджених дахів: наслідки вітру в Харкові

Події 10:43   29.10.2023
Оксана Горун
140 обривів проводів та сотня пошкоджених дахів: наслідки вітру в Харкові

За підрахунками мерії на 10:00 ранку 29 жовтня, в Харкові через сильний вітер впало 198 дерев і 187 великих гілок.

Дерева падали у всіх районах міста. Уже зараз 95 із них розпиляли (а також – 81 гілку).

Також у місті суттєві за масштабом ушкодження будинків та комунікацій.

“Через негоду сталися 101 випадок пошкодження дахів (на шести роботи вже виконали), 55 випадків обриву дротів АТ “Харківобленерго” та 86 – КП “Міськсвітло” (28 пошкоджень усунені)”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Ремонт даху після урагану 2

На місцях працюють співробітники “Харківзеленбуду”, “Харківблагоустрою” та “Харківського ремонтно-будівельного підприємства”.

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Раніше “Харківблагоустрій” підрахував, що у дворах Харкова впало 130 дерев. У ХОВА поінформували, що через обриви проводів внаслідок урагану на Харківщині без світла залишається близько 6500 споживачів у 21 населеному пункті. Також у Харкові троє людей постраждали від падіння дерев, двоє з них – у лікарні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 10:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За підрахунками мерії на 10:00 ранку 29 жовтня, в Харкові через сильний вітер впало 198 дерев і 187 великих гілок".