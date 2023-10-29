На Харківщині через вітер без світла 6500 споживачів, пошкоджені будинки – ОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки вчорашнього розгулу стихії на Харківщині.
“Внаслідок негоди повністю або частково знеструмлені 21 населений пункт області. Без світла 6 500 споживачів. Фахівці Харківобленерго роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За його даними, в різних населених пунктах області пошкоджено автомобілі та дахи трьох багатоповерхових будинків. У Харкові постраждала будівля поліклініки. Отримали травми та опинилися в лікарні двоє людей.
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Нагадаємо, за підрахунками комунальників, лише у Харкові вчора за день впало 101 дерево та 94 гілки. Вітер вирував практично по всій території України. Найбільш трагічні наслідки у стихії на Київщині: на території регіону загинув 61-річний чоловік, ще двоє (65 та 35 років) — у самому Києві. Ще один загиблий у Дніпропетровській області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ветер, деревья, сінєгубов, стихия, электричество;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 09:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки вчорашнього розгулу стихії на Харківщині".