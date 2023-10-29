На Харківщині через вітер без світла 6500 споживачів, пошкоджені будинки – ОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки вчорашнього розгулу стихії на Харківщині.

“Внаслідок негоди повністю або частково знеструмлені 21 населений пункт області. Без світла 6 500 споживачів. Фахівці Харківобленерго роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його даними, в різних населених пунктах області пошкоджено автомобілі та дахи трьох багатоповерхових будинків. У Харкові постраждала будівля поліклініки. Отримали травми та опинилися в лікарні двоє людей.

Нагадаємо, за підрахунками комунальників, лише у Харкові вчора за день впало 101 дерево та 94 гілки. Вітер вирував практично по всій території України. Найбільш трагічні наслідки у стихії на Київщині: на території регіону загинув 61-річний чоловік, ще двоє (65 та 35 років) — у самому Києві. Ще один загиблий у Дніпропетровській області.