На Харьковщине из-за ветра без света 6500 потребителей, повреждены дома — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вчерашнего разгула стихии на Харьковщине.
«В результате непогоды полностью или частично обесточены 21 населенный пункт области. Без света 6500 потребителей. Специалисты Харьковоблэнерго делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — написал Синегубов в telegram.
По его данным, в различных населенных пунктах области повреждены автомобили и крыши трех многоэтажных домов. В Харькове пострадало здание поликлиники. Получили травмы и оказались в больнице два человека.
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Напомним, по подсчетам коммунальщиков только в Харькове вчера за день упало 101 дерево и 94 ветки. Ветер бушевал практически по всей территории Украины. Наиболее трагические последствия у стихии в Киевской области: на территории региона погиб 61-летний мужчина, еще двое (65 и 35 лет) — в самом Киеве. Еще один погибший — в Днепропетровской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ветер, деревья, синегубов, стихия, электричество;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вчерашнего разгула стихии на Харьковщине".