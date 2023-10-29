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Сосны падали с чудовищным треском везде — блогер о стихии на Харьковщине

Происшествия 07:48   29.10.2023
Оксана Горун
Сосны падали с чудовищным треском везде — блогер о стихии на Харьковщине

Жертвами сильного ветра в Украине за 28 октября, по данным Офиса Президента, стали четыре человека. На Харьковщине, по последним данным, погибших не было, но два человека оказались в больнице с переломами и ушибами из-за падения веток.

Что творил ветер в сосновом лесу на Харьковщине, описала популярный харьковский блогер и писательница Анна Гин. Она была на прогулке в сосновом лесу в момент, когда разбушевалась стихия.

«Ветер начался внезапно. Причем не внизу, а сверху. Внизу было все, как обычно, но верхушки сосен вдруг резко стали раскачиваться. Это было реально красиво и угрозы мы не почувствовали. Единственное, доберманы поджали хвосты. Стали вести себя так, будто напуганы. Синхронно. Когда, с диким треском, упало первое дерево (в пяти метрах позади нас) было страшновато, но казалось – это случайность. Мы успокаивали друг друга – трухлявая сосна, ей пришло время, так бывает. Потом, вторые две сосны рухнули вместе, прямо перед нами. Собаки заметно занервничали, но мы еще держались. И даже шутили: Господи, мы пережили двадцать месяцев обстрелов, неужели испугаемся падшего дерева?! А потом сосны просто посылались: третья, четвертая, пятая. Честно, я была уверена, что из неробкого десятка. Но, скажу откровенно, стало пипец, как страшно. Не знаю сколько весит сосна, но падение ее разбивало все живое на земле. Мы побежали. Сосны падали с чудовищным треском, перед нами, позади нас, везде», — описала события Анна Гин.

К счастью, ей удалось выбраться из леса без травм. «У меня до сих пор дрожат руки, хотя я уже несколько часов дома, в безопасности», — отметила она в посте вечером 28 октября.

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Напомним, по подсчетам коммунальщиков только в Харькове вчера за день упало 101 дерево и 94 ветки. Ветер бушевал практически по всей территории Украины. Наиболее трагические последствия у стихии в Киевской области: на территории региона погиб 61-летний мужчина, еще двое (65 и 35 лет) — в самом Киеве. Еще один погибший — в Днепропетровской области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жертвами сильного ветра в Украине за 28 октября, по данным Офиса Президента, стали четыре человека. На Харьковщине, по последним данным, погибших не было, но два человека оказались в больнице с переломами и ушибами из-за падения веток".