2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев
В Харькове в результате непогоды два человека получили травмы и проходят лечение в Харьковской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. О. И. Мещанинова, сообщили в горсовете.
Первого пострадавшего привезли в больницу около 15:00 с переломом ключицы после падения ветки, а второго госпитализировали около 18:00 с гематомой после падения дерева на Салтовке, сообщили в медицинском учреждении.
Сейчас они получают медпомощь и находятся под наблюдением врачей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: буря, ветер, госпитализация, дерево, непогода, травма, ураган, Харьков, человек;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 20:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате непогоды два человека получили травмы и проходят лечение в Харьковской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. О. И. Мещанинова, сообщили в горсовете.".