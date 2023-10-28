2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев

В Харькове в результате непогоды два человека получили травмы и проходят лечение в Харьковской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. О. И. Мещанинова, сообщили в горсовете.

Первого пострадавшего привезли в больницу около 15:00 с переломом ключицы после падения ветки, а второго госпитализировали около 18:00 с гематомой после падения дерева на Салтовке, сообщили в медицинском учреждении.

Сейчас они получают медпомощь и находятся под наблюдением врачей.