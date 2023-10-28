Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев

Происшествия 20:38   28.10.2023
Оксана Якушко
2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев

В Харькове в результате непогоды два человека получили травмы и проходят лечение в Харьковской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. О. И. Мещанинова, сообщили в горсовете.

Первого пострадавшего привезли в больницу около 15:00 с переломом ключицы после падения ветки, а второго госпитализировали около 18:00 с гематомой после падения дерева на Салтовке, сообщили в медицинском учреждении.

Сейчас они получают медпомощь и находятся под наблюдением врачей.

Читайте также: Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
28.10.2023, 17:32
Ветер разорвал пополам государственный флаг в Харькове (видео)
Ветер разорвал пополам государственный флаг в Харькове (видео)
28.10.2023, 16:36
Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине
Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине
28.10.2023, 19:22
Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии
Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии
28.10.2023, 18:34
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев
2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев
28.10.2023, 20:38

Новости по теме:

10:20
Коммунальщики убирают с харьковских улиц поваленные бурей деревья (фото)
11:44
В Киеве погиб водитель автомобиля, на который из-за бури упало дерево (видео)
11:17
В Харькове из-за бури упало 150 веток и 17 деревьев, три из них — на контактную сеть
08:52
Поваленные деревья и разорванный флаг на флагштоке: последствия бури в Харькове (фото, видео)
11:23
Киев накрыла пылевая буря — жителей столицы призывают не паниковать

Вы читали новость: «2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 20:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате непогоды два человека получили травмы и проходят лечение в Харьковской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. О. И. Мещанинова, сообщили в горсовете.".