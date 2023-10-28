Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине

Сегодня ветер в Харькове не только ломал деревья, но и оторвал пожарную лестницу в поликлинике, сорвал фасад с Каразинского университета и срывал кровли с жилых домов — в ГСЧС в Харьковской области сообщили о последствиях урагана, который бушует в регионе.

Спасатели помагали коммунальщикам устранять последствия стихии:

1. г.Харьков, ул. Надборная, распиливание дерева.

2. г.Харьков, пр-т Л.Малой, Григоровский бор, уборка дерева с элетропроводов.

3. Харьковская область, Чугуевский район, Старосалтовская громада, трасса Харьков-Волчанск, уборка дерева с дороги.

4. г.Харьков, ул. С.Потоцкого, 38, упало дерево на дорогу.

5. г.Харьков, перекресток ул. Клочковская,259, упало дерево на контактную сеть.

6. г.Харьков, ул. Метростроителей, 19, поликлиника №10. Оторвало пожарную лестницу.

7.Харьковская область, Чугуевский район, пос. Белый Колодец, за пределами, трасса Белый Колодец-Волчанск, уборка дерева с дороги.

8.м.Харьков, пер. Аптекарский, 9, корп.1, возле, упало дерево на дорогу.

9. г.Харьков, ул. Тарасовская, 6, упало дерево на автомобиль.

10. г.Харьков, ул. Костомаровская, б\н, упало дерево.

11.г.Харьков, ул. Чернышевского, 76 упало дерево на дорогу.

12. г.Харьков, ул. Клочковская,346а, ветром повреждена крыша 5-ти этажки.

13.м.Харьков,ул. Ак.Павлова, 27в, упало дерево на крышу 2-х этажки.

14. г.Харьков, ул. Комитетская,8, упало дерево.

15. г.Харьков, ул. Данилевского, 24, ветром повреждена крыша 6-ти этажки.

16. Харьковская область, г. Чугуев, ул. Харьковская, 126, упало дерево.

17.г.Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 45, упало дерево на человека.

Передано в ЗЕЛЕНСТРОЙ

1. г.Харьков, ул. Бакулина, 3б, во дворе упало дерево.

2. г.Харьков, пер. Пилотов, 1а, во дворе упало дерево.

3. г.Харьков, ул.Валентиновская,21, упало дерево на авто.

4. г.Харьков, ул. Бестужевая, 60, упало дерево.