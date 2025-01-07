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Электропровода воровали на Харьковщине три месяца: подозревают мужчину

Общество 13:51   07.01.2025
Виктория Яковенко
Электропровода воровали на Харьковщине три месяца: подозревают мужчину Фото: ГУНП в Харьковской области

65-летний житель села Граково подозревается в совершении ряда краж электропроводов.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, о краже проводов из восьми прогонов линии электропередачи в селе Граково сообщили работники АО «Харьковоблэнерго».
Правоохранители установили, что вероятный вор – 65-летний местный житель.

«Мужчина с помощью специального оборудования влезал на опоры прогонов линии электропередачи и обрезал фазные провода. Их общая длина составила более 1600 метров. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил на свои нужды», — отметили в полиции.

По данным правоохранителей, фигурант воровал провода в течение трех месяцев, общая сумма ущерба – более 26 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

воровали провода на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
воровали провода на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 13:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летний житель села Граково подозревается в совершении ряда краж электропроводов.".