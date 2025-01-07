Электропровода воровали на Харьковщине три месяца: подозревают мужчину
65-летний житель села Граково подозревается в совершении ряда краж электропроводов.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, о краже проводов из восьми прогонов линии электропередачи в селе Граково сообщили работники АО «Харьковоблэнерго».
Правоохранители установили, что вероятный вор – 65-летний местный житель.
«Мужчина с помощью специального оборудования влезал на опоры прогонов линии электропередачи и обрезал фазные провода. Их общая длина составила более 1600 метров. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги потратил на свои нужды», — отметили в полиции.
По данным правоохранителей, фигурант воровал провода в течение трех месяцев, общая сумма ущерба – более 26 тысяч гривен.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вор, полиция, провода, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 13:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летний житель села Граково подозревается в совершении ряда краж электропроводов.".