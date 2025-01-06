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В Харькове украли товар из супермаркета: у подозреваемого нашли и наркотики

Общество 14:54   06.01.2025
Виктория Яковенко
В Харькове украли товар из супермаркета: у подозреваемого нашли и наркотики Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители подозревают 35-летнего харьковчанина в краже электроприбора стоимостью 6 тыс. грн. У мужчины также нашли и психотропное вещество.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, получили сообщение о том, что неизвестный мужчина в супермаркете города взял с полки электроприбор, прошел мимо кассы и не оплатил товар. На выходе харьковчанина остановили охранники и вызвали правоохранителей.

«Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Полицейские обнаружили у нарушителя психотропное вещество. Согласно выводам экспертов, изъятое является психотропным веществом метадон», — рассказали в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 15, ч. 4 ст.185 (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.

Если вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 14:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители подозревают 35-летнего харьковчанина в краже электроприбора стоимостью 6 тыс. грн. У мужчины также нашли и психотропное вещество.".