В Харькове украли товар из супермаркета: у подозреваемого нашли и наркотики

Правоохранители подозревают 35-летнего харьковчанина в краже электроприбора стоимостью 6 тыс. грн. У мужчины также нашли и психотропное вещество.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, получили сообщение о том, что неизвестный мужчина в супермаркете города взял с полки электроприбор, прошел мимо кассы и не оплатил товар. На выходе харьковчанина остановили охранники и вызвали правоохранителей.

«Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Полицейские обнаружили у нарушителя психотропное вещество. Согласно выводам экспертов, изъятое является психотропным веществом метадон», — рассказали в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 15, ч. 4 ст.185 (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УКУ.

Если вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.