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Снял колеса с авто и украл вещи: житель Чугуевщины получил подозрение

Общество 15:52   12.12.2024
Виктория Яковенко
Снял колеса с авто и украл вещи: житель Чугуевщины получил подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему рецидивисту. По данным полицейских, он повредил и ограбил чужое авто.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 ноября к ним обратился житель Чугуева. Он сообщил о краже.

«Вечером пострадавший припарковал автомобиль возле дома, а утром увидел свое транспортное средство на кирпичах без колес и с разбитым стеклом», — отметили правоохранители.

Копы нашли вероятного вора. Им оказался 40-летний судимый за имущественные преступления мужчина. Похищенные вещи изъяли и вернули владельцу.

Мужчина получил подозрение по 4 ст.185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

кража в авто на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 15:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему рецидивисту. По данным полицейских, он повредил и ограбил чужое авто.".