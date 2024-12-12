Снял колеса с авто и украл вещи: житель Чугуевщины получил подозрение
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему рецидивисту. По данным полицейских, он повредил и ограбил чужое авто.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 ноября к ним обратился житель Чугуева. Он сообщил о краже.
«Вечером пострадавший припарковал автомобиль возле дома, а утром увидел свое транспортное средство на кирпичах без колес и с разбитым стеклом», — отметили правоохранители.
Копы нашли вероятного вора. Им оказался 40-летний судимый за имущественные преступления мужчина. Похищенные вещи изъяли и вернули владельцу.
Мужчина получил подозрение по 4 ст.185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, колеса, полиция, украл, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 15:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему рецидивисту. По данным полицейских, он повредил и ограбил чужое авто.".