Снял колеса с авто и украл вещи: житель Чугуевщины получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему рецидивисту. По данным полицейских, он повредил и ограбил чужое авто.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 ноября к ним обратился житель Чугуева. Он сообщил о краже.

«Вечером пострадавший припарковал автомобиль возле дома, а утром увидел свое транспортное средство на кирпичах без колес и с разбитым стеклом», — отметили правоохранители.

Копы нашли вероятного вора. Им оказался 40-летний судимый за имущественные преступления мужчина. Похищенные вещи изъяли и вернули владельцу.

Мужчина получил подозрение по 4 ст.185 (кража) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до восьми лет тюрьмы.