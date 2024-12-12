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Зняв колеса з авто і викрав речі: житель Чугуївщини отримав підозру

Суспільство 15:52   12.12.2024
Вікторія Яковенко
Зняв колеса з авто і викрав речі: житель Чугуївщини отримав підозру Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному рецидивісту. За даними поліцейських, він пошкодив і пограбував чуже авто.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 листопада до них звернувся житель Чугуєва. Він повідомив про крадіжку.

«Ввечері потерпілий припаркував автівку біля дому, а зранку побачив свій транспортний засіб на цеглинах без коліс та з розбитим склом», – зазначили правоохоронці.

Копи відшукали ймовірного крадія. Ним виявився 40-річний судимий за майнові злочини чоловік. Викрадені речі вилучили та повернули власнику.

Чоловік отримав підозру за 4 ст.185 (крадіжка) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до восьми років тюрми.

кража в авто на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 15:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному рецидивісту. За даними поліцейських, він пошкодив і пограбував чуже авто.".