Зняв колеса з авто і викрав речі: житель Чугуївщини отримав підозру
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному рецидивісту. За даними поліцейських, він пошкодив і пограбував чуже авто.
Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 листопада до них звернувся житель Чугуєва. Він повідомив про крадіжку.
«Ввечері потерпілий припаркував автівку біля дому, а зранку побачив свій транспортний засіб на цеглинах без коліс та з розбитим склом», – зазначили правоохоронці.
Копи відшукали ймовірного крадія. Ним виявився 40-річний судимий за майнові злочини чоловік. Викрадені речі вилучили та повернули власнику.
Чоловік отримав підозру за 4 ст.185 (крадіжка) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до восьми років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному рецидивісту. За даними поліцейських, він пошкодив і пограбував чуже авто.".