Зняв колеса з авто і викрав речі: житель Чугуївщини отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному рецидивісту. За даними поліцейських, він пошкодив і пограбував чуже авто.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 листопада до них звернувся житель Чугуєва. Він повідомив про крадіжку.

«Ввечері потерпілий припаркував автівку біля дому, а зранку побачив свій транспортний засіб на цеглинах без коліс та з розбитим склом», – зазначили правоохоронці.

Копи відшукали ймовірного крадія. Ним виявився 40-річний судимий за майнові злочини чоловік. Викрадені речі вилучили та повернули власнику.

Чоловік отримав підозру за 4 ст.185 (крадіжка) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до восьми років тюрми.