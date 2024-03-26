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Крадіжка під час блекауту: в Харкові двоє чоловіків зняли колеса з чужого авто

Суспільство 14:15   26.03.2024
Вікторія Яковенко
Крадіжка під час блекауту: в Харкові двоє чоловіків зняли колеса з чужого авто Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які під час блекауту скоїли крадіжку в Шевченківському районі Харкова.

У ГУ Нацполіції в  Харківській області повідомили, що 24 березня близько 04:40 під час комендантської години копи зупинили автомобіль «Москвич». В багажнику машини виявили чотири колеса.

Правоохоронці з’ясували, що 33 та 55-річні мешканці Зміївського району зняли чотири колеса з припаркованої біля будинку автівки «Renault». Сума матеріальної шкоди становить 18 тисяч гривень.

Речові докази поліцейські вилучили.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Їм загрожує від 5 до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 14:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали двох чоловіків, які під час блекауту скоїли крадіжку в Шевченківському районі Харкова.".