Крадіжка під час блекауту: в Харкові двоє чоловіків зняли колеса з чужого авто

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які під час блекауту скоїли крадіжку в Шевченківському районі Харкова.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 24 березня близько 04:40 під час комендантської години копи зупинили автомобіль «Москвич». В багажнику машини виявили чотири колеса.

Правоохоронці з’ясували, що 33 та 55-річні мешканці Зміївського району зняли чотири колеса з припаркованої біля будинку автівки «Renault». Сума матеріальної шкоди становить 18 тисяч гривень.

Речові докази поліцейські вилучили.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Їм загрожує від 5 до 8 років тюрми.