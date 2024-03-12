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Чотирьох військових судитимуть за крадіжку на Харківщині: подробиці

Суспільство 11:37   12.03.2024
Вікторія Яковенко
Чотирьох військових судитимуть за крадіжку на Харківщині: подробиці

На Харківщині виявили розкрадачів газового конденсату. Правоохоронці підозрюють чотирьох військовослужбовців.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Східного регіону, стрілець-помічник гранатометника відділення охорони одного з РТЦК та СП Харківської області створив злочинне угруповання, до якої увійшли військовослужбовці цього ж військкомату.

«Протиправна діяльність їх полягала у викраденні нафтопродуктів, які перебувають у магістральних трубопроводах  Харківської області. Користуючись можливістю вільно та безперешкодно пересуватися під час комендантської години фігуранти за допомогою спеціального обладнання вчиняли крадіжки», – зазначили правоохоронці.

Таким чином підозрювані викрали газовий конденсат, який належить філії АТ «Укргазвидобування». Фахівці оцінили збитки у понад 400 000 грн.

Наразі військовим повідомили про підозру у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), у великих розмірах, вчиненому організованою групою, в умовах воєнного стану( ч. 5 ст. 185 ККУ). Їм загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині виявили розкрадачів газового конденсату. Правоохоронці підозрюють чотирьох військовослужбовців.".