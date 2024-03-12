Четырех военных будут судить за кражу на Харьковщине: подробности
На Харьковщине обнаружили похищение газового конденсата. Правоохранители подозревают четырех военнослужащих.
Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, стрелок-помощник гранатометчика отделения охраны одного из РТЦК и СП Харьковской области создал преступную группировку, в которую вошли военнослужащие этого же военкомата.
«Противоправная деятельность их заключалась в похищении нефтепродуктов, находящихся в магистральных трубопроводах Харьковской области. Пользуясь возможностью свободно и беспрепятственно передвигаться во время комендантского часа, фигуранты с помощью специального оборудования совершали кражи», — отметили правоохранители.
Таким образом, подозреваемые похитили газовый конденсат, принадлежащий филиалу АО «Укргазвидобування». Специалисты оценили ущерб в более чем в 400 000 грн.
Сейчас военным сообщили о подозрении в тайном похищении чужого имущества (кража), в больших размерах, совершенном организованной группой, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 185 УКУ). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: військові, военные, газ, кража, подозрение, прокуратура, судить, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 11:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине обнаружили похищение газового конденсата. Правоохранители подозревают четырех военнослужащих.".