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Четырех военных будут судить за кражу на Харьковщине: подробности

Общество 11:37   12.03.2024
Виктория Яковенко
Четырех военных будут судить за кражу на Харьковщине: подробности Фото: id-legalgroup.com

На Харьковщине обнаружили похищение газового конденсата. Правоохранители подозревают четырех военнослужащих.

Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, стрелок-помощник гранатометчика отделения охраны одного из РТЦК и СП Харьковской области создал преступную группировку, в которую вошли военнослужащие этого же военкомата.

«Противоправная деятельность их заключалась в похищении нефтепродуктов, находящихся в магистральных трубопроводах Харьковской области. Пользуясь возможностью свободно и беспрепятственно передвигаться во время комендантского часа, фигуранты с помощью специального оборудования совершали кражи», — отметили правоохранители.

Таким образом, подозреваемые похитили газовый конденсат, принадлежащий филиалу АО «Укргазвидобування». Специалисты оценили ущерб в более чем в 400 000 грн.

Сейчас военным сообщили о подозрении в тайном похищении чужого имущества (кража), в больших размерах, совершенном организованной группой, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 185 УКУ). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине обнаружили похищение газового конденсата. Правоохранители подозревают четырех военнослужащих.".