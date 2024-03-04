На 7 лет посадили рецидивиста, грабившего харьковчан: признал ли вину
В Харькове приговорили 36-летнего мужчину, совершившего серию краж в городе.
Речь идет о харьковчанине, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Поле деятельности» мужчины было достаточно разноплановым. Так, в октябре 2022 года во время встречи со своим знакомым злоумышленник одолжил у него мобильный телефон, чтобы позвонить. Однако возвращать гаджет не собирался и сбежал вместе с ним», — отметили правоохранители.
Кроме того, в ноябре того же года злоумышленник пытался вынести товар из магазина одежды, однако его заметил охранник, поэтому кража не удалась.
Весной 2023-го фигурант похитил несколько мобильных телефонов из сумок пострадавших, а однажды его «добычей» стал кошелек, в котором находилась банковская карта. Используя бесконтактный способ оплаты, мужчина совершил несколько покупок за чужой счет.
«Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину лишь частично. В частности, он заявил, что не обманывал своего знакомого и тот сам отдал ему свой мобильный телефон», — рассказали в прокуратуре.
Мужчину признали виновным в покушении на кражу, краже, мошенничестве и похищении официальных документов, совершенном по корыстным мотивам (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, 1 ст.357 УКУ). Он проведет в тюрьме 7 лет и 3 месяца.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вина, грабил, прокуратура, рецидивист, суд, телефон, Харьков, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили 36-летнего мужчину, совершившего серию краж в городе.".