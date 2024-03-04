Live
  • Пн 04.03.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 38.16
  • EUR 41.26

На 7 лет посадили рецидивиста, грабившего харьковчан: признал ли вину

Общество 14:14   04.03.2024
Виктория Яковенко
На 7 лет посадили рецидивиста, грабившего харьковчан: признал ли вину Фото: id-legalgroup.com

В Харькове приговорили 36-летнего мужчину, совершившего серию краж в городе.

Речь идет о харьковчанине, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Поле деятельности» мужчины было достаточно разноплановым. Так, в октябре 2022 года во время встречи со своим знакомым злоумышленник одолжил у него мобильный телефон, чтобы позвонить. Однако возвращать гаджет не собирался и сбежал вместе с ним», — отметили правоохранители.

Кроме того, в ноябре того же года злоумышленник пытался вынести товар из магазина одежды, однако его заметил охранник, поэтому кража не удалась.

Весной 2023-го фигурант похитил несколько мобильных телефонов из сумок пострадавших, а однажды его «добычей» стал кошелек, в котором находилась банковская карта. Используя бесконтактный способ оплаты, мужчина совершил несколько покупок за чужой счет.

«Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину лишь частично. В частности, он заявил, что не обманывал своего знакомого и тот сам отдал ему свой мобильный телефон», — рассказали в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в покушении на кражу, краже, мошенничестве и похищении официальных документов, совершенном по корыстным мотивам (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, 1 ст.357 УКУ). Он проведет в тюрьме 7 лет и 3 месяца.

Читайте также: «Искренне раскаялся»: на Харьковщине судили опытного вора

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова
Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова
04.03.2024, 11:27
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
04.03.2024, 09:40
Главные новости 4.03: из Харькова выехало до 100 тыс. жителей, новое оружие РФ
Главные новости 4.03: из Харькова выехало до 100 тыс. жителей, новое оружие РФ
04.03.2024, 14:40
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
03.03.2024, 16:06
«Есть ли угроза? Конечно, есть» — Синегубов о российской ИПсО про Харьков
«Есть ли угроза? Конечно, есть» — Синегубов о российской ИПсО про Харьков
04.03.2024, 13:19
В Липцы на Харьковщине вернули свет после обстрелов
В Липцы на Харьковщине вернули свет после обстрелов
04.03.2024, 14:36

Новости по теме:

15:35
Жительница Харьковской области, которая выкинула младенца в выгребную яму, признала вину
16:44
Авария, в которой погиб спасатель с дочерью: на ближайшем заседании могут огласить приговор (фото)
10:56
Вина фигурантов в деле о теракте у Дворца спорта доказана
15:55
Відомі перші подробиці вбивства молодої жінки, знайденої у під’їзді
21:33
ДТП на Сумской: Зайцева считает, что вина Дронова намного больше


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На 7 лет посадили рецидивиста, грабившего харьковчан: признал ли вину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили 36-летнего мужчину, совершившего серию краж в городе.".