На 7 років посадили рецидивіста, який грабував харків’ян: чи визнав вину
У Харкові засудили 36-річного чоловіка, який вчинив серію крадіжок у місті.
Йдеться про харків’янина, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«Поле діяльності» чоловіка було досить різноплановим. Так, у жовтні 2022 року під час зустрічі зі своїм знайомим зловмисник позичив у нього мобільний телефон, щоб подзвонити. Однак повертати ґаджет наміру не мав і втік разом з ним», – зазначили правоохоронці.
Крім цього, у листопаді того ж року зловмисник намагався винести товар з магазину одягу, однак його помітив охоронець, тож крадіжка не вдалась.
А навесні 2023-го фігурант викрав декілька мобільних телефонів із сумок потерпілих, а одного разу його «здобиччю» став гаманець, у якому знаходилась банківська карта. Використовуючи безконтактний спосіб оплати, чоловік здійснив декілька покупок за чужий рахунок.
«Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково. Зокрема, він заявив, що не вводив у оману свого знайомого і той сам віддав йому свій мобільний телефон», – розповіли в прокуратурі.
Чоловіка визнали винним у замаху на крадіжку, крадіжці, шахрайстві та викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 357 ККУ). Він проведе у тюрмі 7 років і 3 місяці.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили 36-річного чоловіка, який вчинив серію крадіжок у місті.".