Live
  • Пн 04.03.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 38.16
  • EUR 41.26

На 7 років посадили рецидивіста, який грабував харків’ян: чи визнав вину

Суспільство 14:14   04.03.2024
Вікторія Яковенко
На 7 років посадили рецидивіста, який грабував харків’ян: чи визнав вину

У Харкові засудили 36-річного чоловіка, який вчинив серію крадіжок у місті.

Йдеться про харків’янина, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Поле діяльності» чоловіка було досить різноплановим. Так, у жовтні 2022 року під час зустрічі зі своїм знайомим зловмисник позичив у нього мобільний телефон, щоб подзвонити. Однак повертати ґаджет наміру не мав і втік разом з ним», – зазначили правоохоронці.

Крім цього, у листопаді того ж року зловмисник намагався винести товар з магазину одягу, однак його помітив охоронець, тож крадіжка не вдалась.

А навесні 2023-го фігурант викрав декілька мобільних телефонів із сумок потерпілих, а одного разу його «здобиччю» став гаманець, у якому знаходилась банківська карта. Використовуючи безконтактний спосіб оплати, чоловік здійснив декілька покупок за чужий рахунок.

«Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково. Зокрема, він заявив, що не вводив у оману свого знайомого і той сам віддав йому свій мобільний телефон», – розповіли в прокуратурі.

Чоловіка визнали винним у замаху на крадіжку, крадіжці, шахрайстві та викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 357 ККУ). Він проведе у тюрмі 7 років і 3 місяці.

Читайте також: “Щиро покаявся”: на Харківщині судили досвідченого злодія

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини 4.03: з Харкова виїхало до 100 тис. жителів, нова зброя РФ
Головні новини 4.03: з Харкова виїхало до 100 тис. жителів, нова зброя РФ
04.03.2024, 14:40
У Липці на Харківщині повернули світло після обстрілів
У Липці на Харківщині повернули світло після обстрілів
04.03.2024, 14:36
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
“Я не вважаю, що Харків так захищений” – Зеленський про повернення до міста
01.03.2024, 20:28
На 7 років посадили рецидивіста, який грабував харків’ян: чи визнав вину
На 7 років посадили рецидивіста, який грабував харків’ян: чи визнав вину
04.03.2024, 14:14
Фортифікації на Харківщині: Синєгубов заявив про третій етап будівництва
Фортифікації на Харківщині: Синєгубов заявив про третій етап будівництва
04.03.2024, 13:43
«Чи є загроза? Звичайно, є» – Синєгубов про російську ІПсО щодо Харкова
«Чи є загроза? Звичайно, є» – Синєгубов про російську ІПсО щодо Харкова
04.03.2024, 13:19

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «На 7 років посадили рецидивіста, який грабував харків’ян: чи визнав вину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили 36-річного чоловіка, який вчинив серію крадіжок у місті.".