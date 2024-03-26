Кража во время блэкаута: в Харькове двое мужчин сняли колеса с чужого авто

Правоохранители задержали двух мужчин, которые во время блэкаута совершили кражу в Шевченковском районе Харькова.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 24 марта около 04:40 во время комендантского часа копы остановили автомобиль «Москвич». В багажнике машины обнаружили четыре колеса.

Правоохранители выяснили, что 33 и 55-летние жители Змиевского района сняли четыре колеса с припаркованного возле дома автомобиля «Renault». Сумма материального ущерба составляет 18 тысяч гривен.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.