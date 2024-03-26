Кража во время блэкаута: в Харькове двое мужчин сняли колеса с чужого авто
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали двух мужчин, которые во время блэкаута совершили кражу в Шевченковском районе Харькова.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 24 марта около 04:40 во время комендантского часа копы остановили автомобиль «Москвич». В багажнике машины обнаружили четыре колеса.
Правоохранители выяснили, что 33 и 55-летние жители Змиевского района сняли четыре колеса с припаркованного возле дома автомобиля «Renault». Сумма материального ущерба составляет 18 тысяч гривен.
Вещественные доказательства полицейские изъяли.
Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: Четырех военных будут судить за кражу на Харьковщине: подробности
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, блекаут, колеса, кража, полиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Кража во время блэкаута: в Харькове двое мужчин сняли колеса с чужого авто»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 14:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали двух мужчин, которые во время блэкаута совершили кражу в Шевченковском районе Харькова.".