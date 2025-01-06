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У Харкові вкрали товар з супермаркету: в підозрюваного знайшли ще і наркотики

Суспільство 14:54   06.01.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові вкрали товар з супермаркету: в підозрюваного знайшли ще і наркотики Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці підозрюють 35-річного харків’янина у крадіжці електроприладу вартістю 6 тис. грн. У чоловіка також знайшли й психотропну речовину.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік в супермаркеті міста взяв з полиці електроприлад та пройшов повз касу і не оплатив товар. На виході харків’янина зупинили охоронці та викликали правоохоронців.

«Зловмисником виявися раніше засуджений 35-річний чоловік. Поліцейські виявили у порушника психотропну речовину, обіг якої заборонено. Згідно з висновками експертів, вилучене є психотропною речовиною метадон», – розповіли у поліції.

Чоловіку повідомили про підозру за ст. 15, ч. 4 ст.185 (замах на крадіжку) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.

Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 14:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють 35-річного харків’янина у крадіжці електроприладу вартістю 6 тис. грн. У чоловіка також знайшли й психотропну речовину.".