У Харкові вкрали товар з супермаркету: в підозрюваного знайшли ще і наркотики
Правоохоронці підозрюють 35-річного харків’янина у крадіжці електроприладу вартістю 6 тис. грн. У чоловіка також знайшли й психотропну речовину.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік в супермаркеті міста взяв з полиці електроприлад та пройшов повз касу і не оплатив товар. На виході харків’янина зупинили охоронці та викликали правоохоронців.
«Зловмисником виявися раніше засуджений 35-річний чоловік. Поліцейські виявили у порушника психотропну речовину, обіг якої заборонено. Згідно з висновками експертів, вилучене є психотропною речовиною метадон», – розповіли у поліції.
Чоловіку повідомили про підозру за ст. 15, ч. 4 ст.185 (замах на крадіжку) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.
Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 14:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють 35-річного харків’янина у крадіжці електроприладу вартістю 6 тис. грн. У чоловіка також знайшли й психотропну речовину.".