Електродроти крали на Харківщині три місяці: підозрюють літнього чоловіка
65-річного мешканця села Граково підозрюють у скоєнні низки крадіжок електродротів.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, про крадіжку дротів з восьми прогонів лінії електропередачі в селі Граково повідомили працівники АТ «Харківобленерго».
Правоохоронці встановили, що ймовірний крадій – 65-річний місцевий житель.
«Чоловік за допомогою спеціального обладнання влізав на опори прогонів лінії електропередачі та обрізав фазні дроти. Їхня загальна довжина склала понад 1600 метрів. Викрадене він здав до пункту прийому металобрухту. Отримані гроші витратив на свої потреби», – зазначили у поліції.
За даними правоохоронців, фігурант крав дроти впродовж трьох місяців, загальна сума збитків – понад 26 тисяч гривень.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "65-річного мешканця села Граково підозрюють у скоєнні низки крадіжок електродротів.".