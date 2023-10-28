78 деревьев и 74 большие ветки упали в Харькове из-за урагана (фото)

Рабочие уже распилили 45 деревьев и 33 ветки, упавшие в Харькове из-за сильных порывов ветра.

Деревья и ветки упали во всех районах Харькова, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Также из-за непогоды произошло 32 случая повреждений кровель (на пяти работы уже проведены), 27 — обрывов проводов АО «Харьковоблэнерго» и 20 — КП «Горсвет» (шесть повреждений ликвидировано).

Бригады СКП «Харьковзеленстрой», КП «Харьковблагоустройство» и другие службы оперативно устраняют последствия непогоды, распиливают и вывозят поваленные деревья, сломанные ветки, ремонтируют кровли и сети. Работы продолжаются.

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