Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях на Харьковщине на 28 октября сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 28 октября по Харьковской области ожидаются порывы западного ветра, 25 – 27 м/с», – сообщили метеорологи.

В Харьковской области объявлен II уровень опасности, оранжевый 🟠.