Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях на Харьковщине на 28 октября сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 28 октября по Харьковской области ожидаются порывы западного ветра, 25 – 27 м/с», – сообщили метеорологи.
В Харьковской области объявлен II уровень опасности, оранжевый 🟠.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветер, погода, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях на Харьковщине на 28 октября сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".