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Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину і буде таким до кінця доби

Суспільство 17:32   28.10.2023
Оксана Якушко
Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину і буде таким до кінця доби

Попередження про стихійні метеорологічні явища на Харківщині на 28 жовтня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 28 жовтня по Харківській області очікуються пориви західного вітру, 25 – 27 м/с», – повідомили метеорологи.

На Харківщині оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий 🟠.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 17:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про стихійні метеорологічні явища на Харківщині на 28 жовтня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".