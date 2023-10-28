Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину і буде таким до кінця доби
Попередження про стихійні метеорологічні явища на Харківщині на 28 жовтня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 28 жовтня по Харківській області очікуються пориви західного вітру, 25 – 27 м/с», – повідомили метеорологи.
На Харківщині оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий 🟠.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ветер, погода, харківщина, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 17:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про стихійні метеорологічні явища на Харківщині на 28 жовтня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".