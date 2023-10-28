Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину і буде таким до кінця доби

Попередження про стихійні метеорологічні явища на Харківщині на 28 жовтня повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 28 жовтня по Харківській області очікуються пориви західного вітру, 25 – 27 м/с», – повідомили метеорологи.

На Харківщині оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий 🟠.