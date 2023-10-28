Через негоду без світла Безлюдівка, Вовчанськ і кілька сіл на Харківщині

Енергетики усувають наслідки негоди на Харківщині, повідомили у «Харківобленерго».

«Станом на 14.30 через негоду частково знеструмлені селище Безлюдівка Харківського району, місто Вовчанськ, село Бірки Чугуївського району, є відключення у Богодухівському районі. У Харкові наразі знеструмлень немає», – розповіли в «Харківобленерго».

Енергетики звертаються до населення з проханням бути обережними та дотримуватися правил електробезпеки у разі обриву електричного проводу.