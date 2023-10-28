Через негоду без світла Безлюдівка, Вовчанськ і кілька сіл на Харківщині
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики усувають наслідки негоди на Харківщині, повідомили у «Харківобленерго».
«Станом на 14.30 через негоду частково знеструмлені селище Безлюдівка Харківського району, місто Вовчанськ, село Бірки Чугуївського району, є відключення у Богодухівському районі. У Харкові наразі знеструмлень немає», – розповіли в «Харківобленерго».
Енергетики звертаються до населення з проханням бути обережними та дотримуватися правил електробезпеки у разі обриву електричного проводу.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", ветер, непогода, ремонт, свет, ураган, харківщина, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 15:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики усувають наслідки негоди на Харківщині, повідомили у «Харківобленерго».".