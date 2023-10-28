Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Через негоду без світла Безлюдівка, Вовчанськ і кілька сіл на Харківщині

Суспільство 15:33   28.10.2023
Оксана Якушко
Через негоду без світла Безлюдівка, Вовчанськ і кілька сіл на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики усувають наслідки негоди на Харківщині, повідомили у «Харківобленерго».

«Станом на 14.30 через негоду частково знеструмлені селище Безлюдівка Харківського району, місто Вовчанськ, село Бірки Чугуївського району, є відключення у Богодухівському районі. У Харкові наразі знеструмлень немає», – розповіли в «Харківобленерго».

Енергетики звертаються до населення з проханням бути обережними та дотримуватися правил електробезпеки у разі обриву електричного проводу.

Читайте також: Шість дерев і дві великі гілки впали у Харкові сьогодні через буревій

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двоє осіб травмовані та ушпиталені в Харкові через падіння дерева і гілки
Двоє осіб травмовані та ушпиталені в Харкові через падіння дерева і гілки
28.10.2023, 20:38
Росіяни 5 разів безуспішно штурмували два села на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни 5 разів безуспішно штурмували два села на Харківщині – Генштаб ЗСУ
28.10.2023, 19:51
Повалені дерева і зірвані покрівлі – наслідки буревію в Харківській області
Повалені дерева і зірвані покрівлі – наслідки буревію в Харківській області
28.10.2023, 19:22
Оплата – болюче питання. Лікар з Харкова порівняв роботу в Україні і Німеччині
Оплата – болюче питання. Лікар з Харкова порівняв роботу в Україні і Німеччині
28.10.2023, 18:34
Вітер розірвав навпіл державний прапор у Харкові (відео)
Вітер розірвав навпіл державний прапор у Харкові (відео)
28.10.2023, 16:36
Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця
Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця
28.10.2023, 13:42

Новини за темою:

14:36
80% електромережі, підстанцію і трансформатори відновили енергетики у Прудянці
20:08
У Харкові відремонтували кабель, яка живить операційні інститут імені Малої
09:32
90% електромереж пошкоджено: на Харківщині завершують відновлення в селі
10:04
Знеструмлено населені пункти Харківщини через негоду
10:42
Без світла сиділи понад рік: на Харківщині “заживили” ще одне село (фото)

Ви читали новину: «Через негоду без світла Безлюдівка, Вовчанськ і кілька сіл на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 15:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики усувають наслідки негоди на Харківщині, повідомили у «Харківобленерго».".