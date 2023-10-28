Шість дерев і дві великі гілки впали у Харкові сьогодні через буревій

Дерева та гілки впали у Київському, Салтівському, Індустріальному, Шевченківському та Основ’янському районах Харкова.

Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.

Сьогодні комунальники приймають заявки з 8:00 ранку. Бригади комунальних підприємств оперативно виїхали до місць викликів для усунення аварійних ситуацій.

Також зафіксовано 13 випадків обриву дротів мереж електропостачання.

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» оперативно усувають наслідки негоди та тимчасово приспустили державний прапор на флагштоку.

Для швидкого реагування з приводу повалених дерев та ліквідації наслідків можна залишити фото та точну адресу в «Telegram» контакту @zelenbudkh.

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