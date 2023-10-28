Сильні пориви західного вітру очікують сьогодні та завтра на Харківщині

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 29 жовтня у Харкові та Харківській області очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с», – повідомили метеорологи.

По всій Україні 28 жовтня очікують на пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, у Карпатах 28-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), повідомляє Український гідрометеорологічний центр .

Сьогодні найбільше через негоду страждає Київщина та столиця, де через ураган оголошено ІІ рівень небезпеки.