Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Сильні пориви західного вітру очікують сьогодні та завтра на Харківщині

Суспільство 14:09   28.10.2023
Оксана Якушко
Сильні пориви західного вітру очікують сьогодні та завтра на Харківщині

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 29 жовтня у Харкові та Харківській області очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с», – повідомили метеорологи.

По всій Україні 28 жовтня очікують на пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, у Карпатах 28-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), повідомляє Український гідрометеорологічний центр .

Сьогодні найбільше через негоду страждає Київщина та столиця, де через ураган оголошено ІІ рівень небезпеки.

Читайте також: Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Двоє осіб травмовані та ушпиталені в Харкові через падіння дерева і гілки
Двоє осіб травмовані та ушпиталені в Харкові через падіння дерева і гілки
28.10.2023, 20:38
Росіяни 5 разів безуспішно штурмували два села на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни 5 разів безуспішно штурмували два села на Харківщині – Генштаб ЗСУ
28.10.2023, 19:51
Повалені дерева і зірвані покрівлі – наслідки буревію в Харківській області
Повалені дерева і зірвані покрівлі – наслідки буревію в Харківській області
28.10.2023, 19:22
Оплата – болюче питання. Лікар з Харкова порівняв роботу в Україні і Німеччині
Оплата – болюче питання. Лікар з Харкова порівняв роботу в Україні і Німеччині
28.10.2023, 18:34
Вітер розірвав навпіл державний прапор у Харкові (відео)
Вітер розірвав навпіл державний прапор у Харкові (відео)
28.10.2023, 16:36
Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця
Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця
28.10.2023, 13:42

Новини за темою:

19:22
Повалені дерева і зірвані покрівлі – наслідки буревію в Харківській області
18:56
78 дерев та 74 великі гілки впали у Харкові через буревій (фото)
17:32
Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину і буде таким до кінця доби
16:36
Вітер розірвав навпіл державний прапор у Харкові (відео)
15:33
Через негоду без світла Безлюдівка, Вовчанськ і кілька сіл на Харківщині

Ви читали новину: «Сильні пориви західного вітру очікують сьогодні та завтра на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 14:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".