Сильні пориви західного вітру очікують сьогодні та завтра на Харківщині
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
«Вночі та вранці 29 жовтня у Харкові та Харківській області очікуються пориви західного вітру, 15 – 20 м/с», – повідомили метеорологи.
По всій Україні 28 жовтня очікують на пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, у Карпатах 28-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), повідомляє Український гідрометеорологічний центр .
Сьогодні найбільше через негоду страждає Київщина та столиця, де через ураган оголошено ІІ рівень небезпеки.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ветер, погода, ураган, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 14:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".