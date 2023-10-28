Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила , що через буревій низка потягів затримується.
У деяких областях вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею, але залізничники з ночі ліквідовують наслідки негоди, аби потяги могли рухатися.
«Відповідно маємо низку суттєвих затримок, за якими можна в онлайн-режимі слідкувати на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform», – повідомили в Укрзалізниці.
Серед рейсів, які затримуються, 5 харківських потягів:
№1/2 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+3:44)
№63/64 Харків-Пас.-Львів (+1:59)
№113/114 Львів-Харків-Пас. (+1:44)
№21/22 Харків-Пас.-Львів (+1:37)
№111/112 Ізюм-Львів (+2:13)
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, АО "Укрзалізниця", ветер, Ивано-Франковск, львов, поезд, состав, ураган, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 13:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця повідомила , що через буревій низка потягів затримується.".