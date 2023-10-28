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Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця

Суспільство 13:42   28.10.2023
Оксана Якушко
Через негоду запізнюються 5 харківських потягів – Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила , що через буревій низка потягів затримується.

У деяких областях вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею, але залізничники з ночі ліквідовують наслідки негоди, аби потяги могли рухатися.

«Відповідно маємо низку суттєвих затримок, за якими можна в онлайн-режимі слідкувати на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform», – повідомили в Укрзалізниці.

Серед рейсів, які затримуються, 5 харківських потягів:

№1/2 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+3:44)

№63/64 Харків-Пас.-Львів (+1:59)

№113/114 Львів-Харків-Пас. (+1:44)

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+1:37)

№111/112 Ізюм-Львів (+2:13)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 13:42;

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