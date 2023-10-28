Из-за непогоды опаздывают пять харьковских поездов – Укрзалізниця

Укрзалізниця сообщила, что из-за урагана существует задержка движения поездов.

В некоторых областях ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью, но железнодорожники с ночи ликвидируют последствия непогоды, чтобы поезда могли двигаться.

«Соответственно, есть ряд существенных задержек, за которыми можно в онлайн-режиме следить на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform», — сообщили в Укрзалізниці.

Среди задерживабщихся рейсов 5 харьковских поездов:

№1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пасс. (+3:44)

№63/64 Харьков-Пасс.-Львов (+1:59)

№113/114 Львов-Харьков-Пасс. (+1:44)

№21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+1:37)

№111/112 Изюм-Львов (+2:13)

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