Из-за непогоды опаздывают пять харьковских поездов – Укрзалізниця
Укрзалізниця сообщила, что из-за урагана существует задержка движения поездов.
В некоторых областях ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью, но железнодорожники с ночи ликвидируют последствия непогоды, чтобы поезда могли двигаться.
«Соответственно, есть ряд существенных задержек, за которыми можно в онлайн-режиме следить на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform», — сообщили в Укрзалізниці.
Среди задерживабщихся рейсов 5 харьковских поездов:
№1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пасс. (+3:44)
№63/64 Харьков-Пасс.-Львов (+1:59)
№113/114 Львов-Харьков-Пасс. (+1:44)
№21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+1:37)
№111/112 Изюм-Львов (+2:13)
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", ветер, Ивано-Франковск, Изюм, львов, поезд, состав, ураган, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 13:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзалізниця сообщила, что из-за урагана существует задержка движения поездов.".