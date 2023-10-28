Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Из-за непогоды опаздывают пять харьковских поездов – Укрзалізниця

Общество 13:42   28.10.2023
Оксана Якушко
Из-за непогоды опаздывают пять харьковских поездов – Укрзалізниця

Укрзалізниця сообщила, что из-за урагана существует задержка движения поездов.

В некоторых областях ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью, но железнодорожники с ночи ликвидируют последствия непогоды, чтобы поезда могли двигаться.

«Соответственно, есть ряд существенных задержек, за которыми можно в онлайн-режиме следить на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform», — сообщили в Укрзалізниці.

Среди задерживабщихся рейсов 5 харьковских поездов:

№1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пасс. (+3:44)
№63/64 Харьков-Пасс.-Львов (+1:59)
№113/114 Львов-Харьков-Пасс. (+1:44)
№21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+1:37)
№111/112 Изюм-Львов (+2:13)

Читайте также: Ущерб от ударов РФ по железной дороге на Харьковщине рассчитали в экоинспекции

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
28.10.2023, 17:32
Ветер разорвал пополам государственный флаг в Харькове (видео)
Ветер разорвал пополам государственный флаг в Харькове (видео)
28.10.2023, 16:36
Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине
Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине
28.10.2023, 19:22
Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии
Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии
28.10.2023, 18:34
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев
2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев
28.10.2023, 20:38

Новости по теме:

11:17
Женское купе появится еще в одном поезде, следующем из Харькова
17:20
Поезд из Харькова в Ивано-Франковск сменит маршрут в сентябре
18:29
Поезда из Изюма, Харькова во Львов назначила на сентябрь Укрзалізниця
18:08
Дополнительные поезда из Изюма и Харькова во Львов назначает Укрзалізниця
09:30
Снегопад в апреле: из-за погоды опаздывает поезд из Харькова

Вы читали новость: «Из-за непогоды опаздывают пять харьковских поездов – Укрзалізниця»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 13:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзалізниця сообщила, что из-за урагана существует задержка движения поездов.".