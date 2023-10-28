Сильные порывы западного ветра ожидают сегодня и завтра в Харьковской области
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 29 октября по Харькову и Харьковской области ожидаются порывы западного ветра, 15 – 20 м/с», — сообщили метеорологи.
По всей Украине 28 октября ожидают порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Сегодня больше всего из-за непогоды страдает Киевщина и столица, где из-за урагана объявлен II уровень опасности.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветер, погода, ураган, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 14:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".