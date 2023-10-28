Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Сильные порывы западного ветра ожидают сегодня и завтра в Харьковской области

Общество 14:09   28.10.2023
Оксана Якушко
Сильные порывы западного ветра ожидают сегодня и завтра в Харьковской области

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 29 октября по Харькову и Харьковской области ожидаются порывы западного ветра, 15 – 20 м/с», — сообщили метеорологи.

 

По всей Украине 28 октября ожидают порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Сегодня больше всего из-за непогоды страдает Киевщина и столица, где из-за урагана объявлен II уровень опасности.

Читайте также: Из-за непогоды опаздывают пять харьковских поездов – Укрзалізниця

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
28.10.2023, 17:32
Ветер разорвал пополам государственный флаг в Харькове (видео)
Ветер разорвал пополам государственный флаг в Харькове (видео)
28.10.2023, 16:36
Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине
Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине
28.10.2023, 19:22
Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии
Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии
28.10.2023, 18:34
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев
2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев
28.10.2023, 20:38

Новости по теме:

19:22
Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине
18:56
78 деревьев и 74 большие ветки упали в Харькове из-за урагана (фото)
17:32
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
16:36
Ветер разорвал пополам государственный флаг в Харькове (видео)
15:33
Из-за непогоды без света Безлюдовка, Волчанск и несколько сел на Харьковщине

Вы читали новость: «Сильные порывы западного ветра ожидают сегодня и завтра в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 14:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".