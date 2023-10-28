Шесть деревьев и две большие ветки упали в Харькове сегодня из-за урагана

Деревья и ветки упали в Киевском, Салтовском, Индустриальном, Шевченковском и Основянском районах Харькова.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня коммунальщики принимают заявки с 8:00 утра. Бригады коммунальных предприятий оперативно выехали в места вызовов для устранения аварийных ситуаций.

Также зафиксировано 13 случаев обрыва проводов сетей электроснабжения.

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» оперативно устраняют последствия непогоды и временно приспустили государственный флаг на флагштоке.

Для быстрого реагирования по поводу свергнутых деревьев и ликвидации последствий можно оставить фото и точный адрес в «Telegram» контакта @zelenbudkh.

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