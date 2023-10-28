Шесть деревьев и две большие ветки упали в Харькове сегодня из-за урагана
Деревья и ветки упали в Киевском, Салтовском, Индустриальном, Шевченковском и Основянском районах Харькова.
Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Сегодня коммунальщики принимают заявки с 8:00 утра. Бригады коммунальных предприятий оперативно выехали в места вызовов для устранения аварийных ситуаций.
Также зафиксировано 13 случаев обрыва проводов сетей электроснабжения.
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» оперативно устраняют последствия непогоды и временно приспустили государственный флаг на флагштоке.
Для быстрого реагирования по поводу свергнутых деревьев и ликвидации последствий можно оставить фото и точный адрес в «Telegram» контакта @zelenbudkh.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветер, ветки, деревья, ураган, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 14:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деревья и ветки упали в Киевском, Салтовском, Индустриальном, Шевченковском и Основянском районах Харькова.".