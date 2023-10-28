Из-за непогоды без света Безлюдовка, Волчанск и несколько сел на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики устраняют последствия непогоды в Харьковской области, сообщили в «Харьковоблэнерго».
«По состоянию на 14.30 из-за непогоды частично обесточены поселок Безлюдовка Харьковского района, город Волчанск, село Бирки Чугуевского района, есть отключение в Богодуховском районе. В Харькове пока обесточений нет», — рассказали в «Харьковоблэнерго».
Энергетики обращаются к населению с просьбой быть осторожными и соблюдать правила электробезопасности при обрыве электрического провода.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", ветер, непогода, ремонт, свет, ураган, Харьковская область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 15:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики устраняют последствия непогоды в Харьковской области, сообщили в «Харьковоблэнерго».".