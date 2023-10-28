Из-за непогоды без света Безлюдовка, Волчанск и несколько сел на Харьковщине

Энергетики устраняют последствия непогоды в Харьковской области, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«По состоянию на 14.30 из-за непогоды частично обесточены поселок Безлюдовка Харьковского района, город Волчанск, село Бирки Чугуевского района, есть отключение в Богодуховском районе. В Харькове пока обесточений нет», — рассказали в «Харьковоблэнерго».

Энергетики обращаются к населению с просьбой быть осторожными и соблюдать правила электробезопасности при обрыве электрического провода.