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Из-за непогоды без света Безлюдовка, Волчанск и несколько сел на Харьковщине

Общество 15:33   28.10.2023
Оксана Якушко
Из-за непогоды без света Безлюдовка, Волчанск и несколько сел на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики устраняют последствия непогоды в Харьковской области, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«По состоянию на 14.30 из-за непогоды частично обесточены поселок Безлюдовка Харьковского района, город Волчанск, село Бирки Чугуевского района, есть отключение в Богодуховском районе. В Харькове пока обесточений нет», — рассказали в «Харьковоблэнерго».

Энергетики обращаются к населению с просьбой быть осторожными и соблюдать правила электробезопасности при обрыве электрического провода.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 15:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики устраняют последствия непогоды в Харьковской области, сообщили в «Харьковоблэнерго».".