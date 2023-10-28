78 дерев та 74 великі гілки впали у Харкові через буревій (фото)

Робітники вже розпилили 45 дерев та 33 гілки, що впали в Харкові через сильні пориви вітру.

Дерева та гілки впали у всіх районах Харкова, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.

Також через негоду сталося 32 випадки пошкодження дахів (на п’яти роботи вже виконали), 27 – обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 20 – КП «Міськсвітло» (шість пошкоджень усунено).

Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.

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