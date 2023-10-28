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Повалені дерева і зірвані покрівлі – наслідки буревію в Харківській області

Події 19:22   28.10.2023
Оксана Якушко
Повалені дерева і зірвані покрівлі – наслідки буревію в Харківській області

Сьогодні вітер у Харкові не лише ламав дерева, а й відірвав пожежні сходи в поліклініці, зірвав фасад із Каразинського університету та здув покрівлі з житлових будинків – у ДСНС у Харківській області повідомили про наслідки буревію, який вирує в регіоні.

Рятувальники допомагали комунальникам усувати наслідки стихії:

  1. м.Харків, вул. Надбірна, розпилювання дерева.
  2. м.Харків, пр-т Л.Малої, Григорівський бір, прибирання дерева з елетродротів.
  3. Харківська область, Чугуївський район, Старосалтівська громада, траса Харків-Вовчанськ, прибирання дерева з дороги.

4. м.Харків, вул. С.Потоцького, 38, впало дерево на дорогу.
5. м.Харків, перехрестя вул. Клочківська,259, впало дерево на контактну мережу.
6. м.Харків, вул. Метробудівників, 19, полікліника №10. Відірвало пожежну драбину.
7.Харківська область, Чугуївський район, сел. Білий Колодязь, за межами, траса Білий Колодязь-Вовчанськ, прибирання дерева з дороги.
8.м.Харків, пров. Аптекарський,9, корп.1, біля, впало дерево на дорогу.
9. м.Харків, вул. Тарасівська, 6, впало дерево на автівку.
10. м.Харків, вул. Костомарівська, б\н, впало дерево.
11.м.Харків, вул. Чернишевського, 76, впало дерево на дорогу.
12. м.Харків, вул. Клочківська,346а, вітром пошкоджено дах 5-ти поверхівки.
13.м.Харків,вул. Ак.Павлова, 27в, впало дерево на дах 2-хповерхівки.
14. м.Харків, вул. Комітетська,8, впало дерево.
15. м.Харків, вул. Данилевського, 24, вітром пошкоджено дах 6-ти поверхівки.
16. Харківська область, м.Чугуїв, вул. Харківська, 126, впало дерево.
17.м.Харків, вул. Гв.Широнінців, 45, впало дерево на людину.

Передано в ЗЕЛЕНБУД

  1. м.Харків, вул. Бакуліна, 3б, у дворі впало дерево.
  2. м.Харків, пров. Пілотів,1а, у дворі впало дерево.
  3. м.Харків, вул.Валентинівська,21, впало дерево на автівки.
  4. м.Харків, вул. Бестужева, 60, впало дерево.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 19:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вітер у Харкові не лише ламав дерева, а й відірвав пожежні сходи в поліклініці, зірвав фасад із Каразинського університету та здув покрівлі з житлових будинків – у ДСНС у Харківській області повідомили про наслідки буревію, який вирує в регіоні.".