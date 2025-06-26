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Державний прапор приспустили у Харкові

Суспільство 17:54   26.06.2025
Оксана Якушко
Державний прапор приспустили у Харкові

Через негоду у Харкові комунальники приспустили державний символ.

«Співробітники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор на флагштоку до завершення буревію», – повідомляє Харківська міськрада.

Раніше повідомляли, що вдень 26 червня Харків накрив сильний вітер. Він пошкодив 15 дерев та зламав не менше 30 гілок. Через падіння гілки за медичною допомогою звернулася жінка із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, саднами чола та забиттям м’яких тканин лівого стегна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 17:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через негоду у Харкові комунальники приспустили державний символ.".