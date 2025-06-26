Государственный флаг приспустили в Харькове

Из-за непогоды в Харькове коммунальщики приспустили государственный символ.

«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» приспустили государственный флаг на флагштоке до завершения урагана», — сообщает Харьковский горсовет.

Ранее сообщали, что днем 26 июня Харьков накрыл сильный ветер. Он повредил 15 деревьев и сломал не менее 30 ветвей. Из-за падения ветки за медпомощью обратилась женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лба и ушибом мягких тканей левого бедра.