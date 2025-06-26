Государственный флаг приспустили в Харькове
Фото: ХГС
Из-за непогоды в Харькове коммунальщики приспустили государственный символ.
«Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» приспустили государственный флаг на флагштоке до завершения урагана», — сообщает Харьковский горсовет.
Ранее сообщали, что днем 26 июня Харьков накрыл сильный ветер. Он повредил 15 деревьев и сломал не менее 30 ветвей. Из-за падения ветки за медпомощью обратилась женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лба и ушибом мягких тканей левого бедра.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, флаг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 17:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за непогоды в Харькове коммунальщики приспустили государственный символ.".