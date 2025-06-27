Наслідки негоди в Харкові: 33 дерева вітер пошкодив у місті (фото)

Комунальні служби продовжують усувати наслідки негоди, яка була 26 червня, уточнили у пресслужбі мерії.

За даними мерії, внаслідок сильного вітру на прибудинкових територіях пошкоджені 33 дерева, а також 77 гілок.

“Фахівці КП «Харківблагоустрій» продовжують упорядковувати території. Станом на 9:00 вже прибрано 24 дерева та 55 гілок”, – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше в Регіональному центрі гідрометеорології попереджали, що у четвер, 26 червня, по місту та області очікуються грози та пориви вітру 15 – 20 м/с. Таким явищам надали I рівень небезпеки, жовтий. Вдень 26 червня Харків накрив сильний вітер. Як повідомив директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких «Суспільне Харків», через падіння гілки за медичною допомогою звернулася одна жінка. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садна чола і забій м’яких тканин лівого стегна.