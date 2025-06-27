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Наслідки негоди в Харкові: 33 дерева вітер пошкодив у місті (фото)

Репортаж 11:30   27.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наслідки негоди в Харкові: 33 дерева вітер пошкодив у місті (фото) Фото: ХМР

Комунальні служби продовжують усувати наслідки негоди, яка була 26 червня, уточнили у пресслужбі мерії.

Прибирають повалення дерева у Харкові 27 червня 2025
Фото: ХМР

За даними мерії, внаслідок сильного вітру на прибудинкових територіях пошкоджені 33 дерева, а також 77 гілок.

Прибирають повалення дерева у Харкові 27 червня 2025
Фото: ХМР

“Фахівці КП «Харківблагоустрій» продовжують упорядковувати території. Станом на 9:00 вже прибрано 24 дерева та 55 гілок”, – додали у пресслужбі.

Прибирають повалення дерева у Харкові 27 червня 2025
Фото: ХМР

Нагадаємо, раніше в Регіональному центрі гідрометеорології попереджали, що у четвер, 26 червня, по місту та області очікуються грози та пориви вітру 15 – 20 м/с. Таким явищам надали I рівень небезпеки, жовтий. Вдень 26 червня Харків накрив сильний вітер. Як повідомив директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких «Суспільне Харків», через падіння гілки за медичною допомогою звернулася одна жінка. У неї закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садна чола і забій м’яких тканин лівого стегна.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 11:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальні служби продовжують усувати наслідки вчорашньої негоди, уточнили у пресслужбі мерії.".