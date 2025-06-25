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У четвер в Харкові та області буде небезпечна погода. Коли очікувати спеку

Суспільство 13:40   25.06.2025
Вікторія Яковенко
У четвер в Харкові та області буде небезпечна погода. Коли очікувати спеку Фото: Регіональний центр з гідрометеорології

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 26 червня.

За даними синоптиків, у четвер по місту та області очікуються грози та пориви вітру 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вже наступного тижня, зокрема 3-4 липня, в більшості областей України очікується спека +28+34 градуси.

«Звичайно, у південній частині України спека не буде якимось рідкісним явищем – говоримо про переважаючу синоптичну ситуацію. Це – за попереднім прогнозом», – уточнила Діденко.

На Харківщині ж, за прогнозом гідрометцентру, стовпчики термометрів піднімуться до позначки +30 вже у понеділок, 30 числа.

Читайте також: Вночі тепліше, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 червня

Автор: Вікторія Яковенко
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Небезпечну погоду очікують в Харкові та області у четвер. Далі холоднішатиме

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2025 в 13:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 26 червня.".