У четвер в Харкові та області буде небезпечна погода. Коли очікувати спеку

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 26 червня.

За даними синоптиків, у четвер по місту та області очікуються грози та пориви вітру 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що вже наступного тижня, зокрема 3-4 липня, в більшості областей України очікується спека +28+34 градуси.

«Звичайно, у південній частині України спека не буде якимось рідкісним явищем – говоримо про переважаючу синоптичну ситуацію. Це – за попереднім прогнозом», – уточнила Діденко.

На Харківщині ж, за прогнозом гідрометцентру, стовпчики термометрів піднімуться до позначки +30 вже у понеділок, 30 числа.