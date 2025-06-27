Последствия непогоды в Харькове: 33 дерева ветер повредил в городе (фото)

Коммунальные службы продолжают устранять последствия вчерашней непогоды, которая была 26 июня, уточнили в пресс-службе мэрии.

По данным мэрии, вследствие сильного ветра на придомовых территориях повреждены 33 дерева, а также 77 веток.

«Специалисты КП «Харьковблагоустройство» продолжают благоустраивать территории. По состоянию на 9:00 уже убрано 24 дерева и 55 веток», – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии предупреждали, что в четверг, 26 июня, по городу и области ожидаются грозы и порывы ветра 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Днем 26 июня Харьков накрыл сильный ветер. Как сообщил директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких «Суспільне Харків», из-за падения ветки за медицинской помощью обратилась одна женщина. У нее — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины лба и ушиб мягких тканей левого бедра.

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