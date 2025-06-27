Live
  • Пт 27.06.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Последствия непогоды в Харькове: 33 дерева ветер повредил в городе (фото)

Репортаж 11:30   27.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Последствия непогоды в Харькове: 33 дерева ветер повредил в городе (фото) Фото: ХГС

Коммунальные службы продолжают устранять последствия вчерашней непогоды, которая была 26 июня, уточнили в пресс-службе мэрии.

Убирают поваленніе деревья в Харькове 27 июня 2025
Фото: ХГС

По данным мэрии, вследствие сильного ветра на придомовых территориях повреждены 33 дерева, а также 77 веток.

Убирают поваленніе деревья в Харькове 27 июня 2025
Фото: ХГС

«Специалисты КП «Харьковблагоустройство» продолжают благоустраивать территории. По состоянию на 9:00 уже убрано 24 дерева и 55 веток», – добавили в пресс-службе.

Убирают поваленніе деревья в Харькове 27 июня 2025
Фото: ХГС

Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии предупреждали, что в четверг, 26 июня, по городу и области ожидаются грозы и порывы ветра 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Днем 26 июня Харьков накрыл сильный ветер. Как сообщил директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких «Суспільне Харків», из-за падения ветки за медицинской помощью обратилась одна женщина. У нее — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины лба и ушиб мягких тканей левого бедра.

Читайте также: Невероятное астрономическое зрелище можно увидеть в Харькове сегодня ночью

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
27.06.2025, 13:37
Государственный флаг приспустили в Харькове
Государственный флаг приспустили в Харькове
26.06.2025, 17:54
Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова (дополняется)
Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова (дополняется)
27.06.2025, 14:30
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
26.06.2025, 10:15
Новости Харькова — главное 27 июня: подозрения работникам СИЗО, атака БпЛА
Новости Харькова — главное 27 июня: подозрения работникам СИЗО, атака БпЛА
27.06.2025, 14:32
Задушил свою мать: жителя Харьковщины «посадили» на восемь лет
Задушил свою мать: жителя Харьковщины «посадили» на восемь лет
27.06.2025, 14:18

Новости по теме:

17:54
Государственный флаг приспустили в Харькове
16:51
Сильный ветер в Харькове: повреждены деревья, на женщину упала ветка (фото)
13:40
В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару
20:35
Небольшой дождь с ветром – прогноз погоды в Харькове и области на 22 июня
15:50
Может сказаться на работе КП и движении транспорта: что будет в Харькове

Вы читали новость: «Последствия непогоды в Харькове: 33 дерева ветер повредил в городе (фото)»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 11:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальные службы продолжают устранять последствия вчерашней непогоды, уточнили в пресс-службе мэрии.".