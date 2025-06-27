Последствия непогоды в Харькове: 33 дерева ветер повредил в городе (фото)
Коммунальные службы продолжают устранять последствия вчерашней непогоды, которая была 26 июня, уточнили в пресс-службе мэрии.
По данным мэрии, вследствие сильного ветра на придомовых территориях повреждены 33 дерева, а также 77 веток.
«Специалисты КП «Харьковблагоустройство» продолжают благоустраивать территории. По состоянию на 9:00 уже убрано 24 дерева и 55 веток», – добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Региональном центре гидрометеорологии предупреждали, что в четверг, 26 июня, по городу и области ожидаются грозы и порывы ветра 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Днем 26 июня Харьков накрыл сильный ветер. Как сообщил директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких «Суспільне Харків», из-за падения ветки за медицинской помощью обратилась одна женщина. У нее — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины лба и ушиб мягких тканей левого бедра.
Читайте также: Невероятное астрономическое зрелище можно увидеть в Харькове сегодня ночью
Новости по теме:
- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: ветер, плохая погода, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Последствия непогоды в Харькове: 33 дерева ветер повредил в городе (фото)»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 11:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальные службы продолжают устранять последствия вчерашней непогоды, уточнили в пресс-службе мэрии.".