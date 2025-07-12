Из-за разгула стихии на Харьковщине в регионе задерживаются поезда
Шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов на Харьковщине.
Наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков — Умань и №165/166 Харьков — Черкассы (+2:28), информирует АО «Укрзалізниця».
Задерживаются на отправление из Харькова поезда:
№59/60 Харьков — Одесса,
№63/64 Харьков — Львов,
№111/112 Изюм — Львов,
№113/114 Харьков — Львов.
«Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика. Ни один рейс не отменен, продолжаем движение», — подчеркнули в компании.
Все задержки поездов дальнего следования — здесь.
Обновления по пригородным рейсам на Харьковщине можно смотреть здесь.
Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области обесточены. Из-за непогоды есть погибшая и четверо пострадавших, в том числе семилетняя девочка.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", буря, новости Харькова, поезда, стихия;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 23:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов на Харьковщине.".