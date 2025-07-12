Из-за разгула стихии на Харьковщине в регионе задерживаются поезда

Шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов на Харьковщине.

Наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков — Умань и №165/166 Харьков — Черкассы (+2:28), информирует АО «Укрзалізниця».

Задерживаются на отправление из Харькова поезда:

№59/60 Харьков — Одесса,

№63/64 Харьков — Львов,

№111/112 Изюм — Львов,

№113/114 Харьков — Львов.

«Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика. Ни один рейс не отменен, продолжаем движение», — подчеркнули в компании.

Все задержки поездов дальнего следования — здесь.

Обновления по пригородным рейсам на Харьковщине можно смотреть здесь.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области обесточены. Из-за непогоды есть погибшая и четверо пострадавших, в том числе семилетняя девочка.