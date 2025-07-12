Через розгул стихії на Харківщині в регіоні затримуються поїзди

Шквальний вітер та знеструмлення у кількох населених пунктах впливають на рух поїздів на Харківщині.

Найбільша затримка зараз у рейсів №65/66 Харків – Умань та №165/166 Харків – Черкаси (+2:28), інформує АТ «Укрзалізниця».

Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди:

№59/60 Харків – Одеса,

№63/64 Харків – Львів,

№111/112 Ізюм – Львів,

№113/114 Харків – Львів.

“Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіка. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух”, – наголосили в компанії.

Усі затримки поїздів далекого прямування – тут.

Оновлення по приміських рейсах на Харківщині можна дивитися тут.

Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області знеструмлені. Через негоду є загибла і четверо постраждалих, зокрема семирічна дівчинка.