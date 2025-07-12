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Через розгул стихії на Харківщині в регіоні затримуються поїзди

Транспорт 23:04   12.07.2025
Олена Нагорна
Через розгул стихії на Харківщині в регіоні затримуються поїзди

Шквальний вітер та знеструмлення у кількох населених пунктах впливають на рух поїздів на Харківщині.

Найбільша затримка зараз у рейсів №65/66 Харків – Умань та №165/166 Харків – Черкаси (+2:28), інформує АТ «Укрзалізниця».

Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди:
№59/60 Харків – Одеса,
№63/64 Харків – Львів,
№111/112 Ізюм – Львів,
№113/114 Харків – Львів.

“Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіка. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух”, – наголосили в компанії.

Усі затримки поїздів далекого прямування – тут.

Оновлення по приміських рейсах на Харківщині можна дивитися тут.

Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області знеструмлені. Через негоду є загибла і четверо постраждалих, зокрема семирічна дівчинка.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Через розгул стихії на Харківщині в регіоні затримуються поїзди»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 23:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шквальний вітер та знеструмлення у кількох населених пунктах впливають на рух поїздів на Харківщині.".