Торнадо в США: зруйновані сотні будинків у кількох штатах (відео)

Про руйнівні торнадо, які лютують у США, повідомляє CNN. Користувачі соцмереж публікують відео з місця.

Торнадо зруйнували будинки в штатах Небраска та Айова, пише CNN. Ураган фіксували у п’яти штатах. За прогнозами, сьогодні ситуація може загостритися, а шторм охопить територію від Мічигану до Техасу. Загалом “наліт торнадо”, як припускають, триватиме до неділі й саме останній день стане найнебезпечнішим.

Відео: соцмережі

На цей час відомо про травмованих у кількох містах. Їх не так багато, якщо зважити на масштаб лиха.

Відео: соцмережі

“Ми думаємо, що травм було так мало, тому що системи оповіщення в місті Омаха та окрузі Дуглас були дуже ефективними. На нас не обрушився раптовий шторм. Людей про це попереджали, що, на нашу думку, врятувало життя”, – прокоментував начальник поліції міста Омаха в Небрасці Тодд Шмадерер.

Відео: соцмережі

При цьому пошкоджених та повністю зруйнованих будинків уже сотні. Також є інформація про сходження з рейок поїзда в одному з міст Небраски – його просто “здуло” сильним вітром.

Відео: CNN

Нині під загрозою знаходяться території, де мешкає близько 50 мільйонів осіб.