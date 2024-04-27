Торнадо в США: зруйновані сотні будинків у кількох штатах (відео)
Про руйнівні торнадо, які лютують у США, повідомляє CNN. Користувачі соцмереж публікують відео з місця.
Торнадо зруйнували будинки в штатах Небраска та Айова, пише CNN. Ураган фіксували у п’яти штатах. За прогнозами, сьогодні ситуація може загостритися, а шторм охопить територію від Мічигану до Техасу. Загалом “наліт торнадо”, як припускають, триватиме до неділі й саме останній день стане найнебезпечнішим.
Відео: соцмережі
На цей час відомо про травмованих у кількох містах. Їх не так багато, якщо зважити на масштаб лиха.
Відео: соцмережі
“Ми думаємо, що травм було так мало, тому що системи оповіщення в місті Омаха та окрузі Дуглас були дуже ефективними. На нас не обрушився раптовий шторм. Людей про це попереджали, що, на нашу думку, врятувало життя”, – прокоментував начальник поліції міста Омаха в Небрасці Тодд Шмадерер.
Відео: соцмережі
При цьому пошкоджених та повністю зруйнованих будинків уже сотні. Також є інформація про сходження з рейок поїзда в одному з міст Небраски – його просто “здуло” сильним вітром.
Відео: CNN
Нині під загрозою знаходяться території, де мешкає близько 50 мільйонів осіб.
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- Категорії: Події, Репортаж, Світ; Теги: стихия, сша, торнадо;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 13:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про руйнівні торнадо, які лютують у США, повідомляє CNN . Користувачі соцмереж публікують відео з місця".