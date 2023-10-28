Двоє осіб травмовані та ушпиталені в Харкові через падіння дерева і гілки

У Харкові внаслідок негоди двоє людей отримали травми і проходять лікування у Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О. І. Мещанінова, повідомили у міськраді.

Першого постраждалого привезли до лікарні близько 15:00 з переломом ключиці після падіння гілки, а другого госпіталізували близько 18:00 з забоєм після падіння дерева на Салтівці, повідомили в медичному закладі.

Зараз вони отримують медичну допомогу та знаходяться під наглядом лікарів.