101 дерево и 94 большие ветки повалил ветер в Харькове

Из-за сильных порывов ветра по состоянию на 20:00 в Харькове упало 101 дерево и 94 большие ветки.

Такие случаи зафиксированы во всех районах города. Рабочие уже распилили 74 дерева и 54 ветки, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Также из-за непогоды произошло 60 случаев повреждений крыш (на шести работы уже проведены), 32 случая обрыва проводов АО «Харьковоблэнерго» и 31 — КП «Горсвет» (14 повреждений ликвидировано).