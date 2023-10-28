101 дерево и 94 большие ветки повалил ветер в Харькове
Из-за сильных порывов ветра по состоянию на 20:00 в Харькове упало 101 дерево и 94 большие ветки.
Такие случаи зафиксированы во всех районах города. Рабочие уже распилили 74 дерева и 54 ветки, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Также из-за непогоды произошло 60 случаев повреждений крыш (на шести работы уже проведены), 32 случая обрыва проводов АО «Харьковоблэнерго» и 31 — КП «Горсвет» (14 повреждений ликвидировано).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: буря, ветер, ветка, дерево, непогода, ураган, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 21:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сильных порывов ветра по состоянию на 20:00 в Харькове упало 101 дерево и 94 большие ветки.".