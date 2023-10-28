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101 дерево та 94 великі гілки повалив вітер у Харкові

Події 21:10   28.10.2023
Оксана Якушко
101 дерево та 94 великі гілки повалив вітер у Харкові

Через сильні пориви вітру станом на 20:00 у Харкові впало 101 дерево і 94 великі гілки.

Такі випадки зафіксовані в усіх районах міста. Робітники вже розпилили 74 дерева та 54 гілки, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.

Також через негоду 60 дахів пошкоджено (на шести роботи вже проведено), 32 випадки обриву проводів АТ «Харківобленерго» та 31 – КП «Міськсвітло» (14 пошкоджень ліквідовано).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 21:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через сильні пориви вітру станом на 20:00 у Харкові впало 101 дерево і 94 великі гілки.".