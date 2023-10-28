101 дерево та 94 великі гілки повалив вітер у Харкові

Через сильні пориви вітру станом на 20:00 у Харкові впало 101 дерево і 94 великі гілки.

Такі випадки зафіксовані в усіх районах міста. Робітники вже розпилили 74 дерева та 54 гілки, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.

Також через негоду 60 дахів пошкоджено (на шести роботи вже проведено), 32 випадки обриву проводів АТ «Харківобленерго» та 31 – КП «Міськсвітло» (14 пошкоджень ліквідовано).