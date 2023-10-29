Сосни падали із жахливим тріском скрізь – блогерка про стихію на Харківщині

Жертвами сильного вітру в Україні за 28 жовтня, за даними Офісу Президента, стали чотири особи. На Харківщині, за останніми даними, загиблих не було, але двоє людей опинилися в лікарні з переломами та забоями через падіння гілок.

Що творив вітер у сосновому лісі на Харківщині, описала популярна харківська блогерка та письменниця Ганна Гін. Вона була на прогулянці в сосновому лісі в момент, коли розбушувалася стихія.

“Вітер почався раптово. Причому не внизу, а зверху. Внизу було все, як завжди, але верхівки сосен раптом різко стали розгойдуватися. Це було реально красиво, й загрози ми не відчули. Єдине, добермани підібгали хвости. Стали поводитися так, ніби налякані. Синхронно. Коли, з диким тріском, упало перше дерево (в п’яти метрах позаду нас) було страшнувато, але здавалося – це випадковість. Ми заспокоювали одна одну – трухлява сосна, їй настав час, так буває. Потім другі дві сосни впали разом, прямо перед нами. Собаки помітно занервували, але ми ще трималися… І навіть жартували: Господи, ми пережили двадцять місяців обстрілів, невже злякаємося дерева, що впало?!.. А потім сосни просто посилалися: третя, четверта, п’ята. Чесно, я була впевнена, що з небоязкого десятка. Але, скажу відверто, стало піпець, як страшно. Не знаю, скільки важить сосна, але падіння її розбивало все живе на землі. Сосни падали із жахливим тріском, перед нами, позаду нас, скрізь”, – описала події Ганна Гін.

На щастя, їй удалося вибратися з лісу без травм. “У мене досі тремтять руки, хоча я вже кілька годин удома, в безпеці”, – зазначила вона в пості увечері 28 жовтня.

Нагадаємо, за підрахунками комунальників лише в Харкові вчора за день впало 101 дерево та 94 гілки. Вітер вирував практично по всій території України. Найбільш трагічні наслідки у стихії в Київській області: на території регіону загинув 61-річний чоловік, ще двоє (65 та 35 років) – у самому Києві. Ще один загиблий – у Дніпропетровській області.