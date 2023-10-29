140 обрывов проводов и сотня поврежденных крыш: последствия ветра в Харькове

По подсчетам мэрии на 10:00 утра 29 октября, в Харькове из-за сильного ветра упало 198 деревьев и 187 крупных ветвей.

Деревья падали во всех районах города. Уже сейчас 95 из них распилили (а также — 81 ветку).

Также в городе существенные по масштабу повреждения домов и коммуникаций.

«Из-за непогоды произошел 101 случай повреждения крыш (на шести работы уже выполнили), 55 случаев обрыва проводов АО «Харьковоблэнерго» и 86 – КП «Горсвет» (28 повреждений устранены)», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

На местах работают сотрудники «Харьковзеленстроя», «Харьковблагоустройства» и «Харьковского ремонтно-строительного предприятия».

Ранее «Харьковблагоустройство» подсчитало, что во дворах Харькова упало 130 деревьев. В ХОВА проинформировали, что из-за обрывов проводов в результате урагана на Харьковщине без света остается около 6500 потребителей в 21 населенном пункте. Также в Харькове три человека пострадали от падения деревьев, двое их них — в больнице.