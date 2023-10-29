140 обрывов проводов и сотня поврежденных крыш: последствия ветра в Харькове
По подсчетам мэрии на 10:00 утра 29 октября, в Харькове из-за сильного ветра упало 198 деревьев и 187 крупных ветвей.
Деревья падали во всех районах города. Уже сейчас 95 из них распилили (а также — 81 ветку).
Также в городе существенные по масштабу повреждения домов и коммуникаций.
«Из-за непогоды произошел 101 случай повреждения крыш (на шести работы уже выполнили), 55 случаев обрыва проводов АО «Харьковоблэнерго» и 86 – КП «Горсвет» (28 повреждений устранены)», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
На местах работают сотрудники «Харьковзеленстроя», «Харьковблагоустройства» и «Харьковского ремонтно-строительного предприятия».
Читайте также: Сосны падали с чудовищным треском везде — блогер о стихии на Харьковщине
Ранее «Харьковблагоустройство» подсчитало, что во дворах Харькова упало 130 деревьев. В ХОВА проинформировали, что из-за обрывов проводов в результате урагана на Харьковщине без света остается около 6500 потребителей в 21 населенном пункте. Также в Харькове три человека пострадали от падения деревьев, двое их них — в больнице.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ветер, крыши, мэрия, провода, ураган, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «140 обрывов проводов и сотня поврежденных крыш: последствия ветра в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 10:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По подсчетам мэрии на 10:00 утра 29 октября, в Харькове из-за сильного ветра упало 198 деревьев и 187 крупных ветвей".